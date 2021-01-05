WhatsApp dolandırıcılığına dikkat! Emniyet'ten önemli WhatsApp uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), vatandaşları 'Kilit Kırılıyor...', 'Cihaza Erişim Sağlanıyor...', 'Log Kaydı Alınıyor...' gibi mesajlar atan WhatsApp dolandırıcılarına karşı Twitter hesabından uyardı...

WhatsApp dolandırıcılığına dikkat! Emniyet'ten önemli WhatsApp uyarısı

Zaman zaman WhatsApp dolandırıcılığının çeşitli örneklerine şahit oluyoruz. Emniyetten yine dikkat çeken "WhatsApp" uyarısı geldi. Siberay, 'Kilit Kırılıyor...', 'Cihaza Erişim Sağlanıyor...', 'Log Kaydı Alınıyor...' gibi fotoğraflı mesajlar atan dolandırıcılara karşı vatandaşları sosyal medya üzerinden uyardı.

SİBERAY, YAPILMASI GEREKENLERİ SIRALADI

Sosyal medyadan mesaj örneğini paylaşan Siberay'ın iletisinde, ''WhatsApp dolandırıcılığına dikkat! Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir.'' ifadeleri kullanıldı.

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