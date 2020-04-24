WhatsApp İçin Kötü Haber: WhatsApp'a Reklam Geliyor

Facebook, WhatsApp'a reklam ekleme planlarından vazgeçmiş değil! Neyse ki bu, yakın zamanda olacak gibi görünmüyor...

Facebook, WhatsApp'a Reklam Ekleyecek

Facebook, üzerinden para kazanmanın yollarını aradığı WhatsApp'a reklam yerleştirme planlarından henüz vazgeçmedi. The Information'ın raporuna göre Facebook, mesajlaşma yazılımlarını birleştirme planını tamamladıktan sonra reklam planlarını devreye alacak.

Facebook'tan bir yetkili, "Status üzerinde gösterilecek reklamlar, WhatsApp için uzun vadeli bir fırsat olmayı sürdürmektedir," diyerek WhatsApp reklamları konusunun kapanmadığını doğrulamış oldu. Bu arada The Information, Facebook'un bu reklamları nasıl göstereceğine dair yeni bilgiler de paylaştı. Firmanın telefon numaranızı kullanarak Facebook ve WhatsApp hesaplarınızı "eşleştireceği", böylece size hangi reklamları göstereceğine karar vereceği anlaşılıyor. Firma gerçekten böyle bir plan içerisindeyse, zaten yeterince tartışmalı olan Facebook'un gizlilik sorunları, yeniden gündeme taşınabilir. Bu noktada Facebook kullanmayanlara hangi reklamların gösterileceği merak konusu.

En azından şu anki durumda, WhatsApp'a reklamların gelmesinin yıllar süreceği anlaşılıyor. Facebook, mesajlaşma uygulamalarının alt yapılarını birleştirmenin yıllar süreceğini söylemişti.

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