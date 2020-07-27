Whatsapp kullanıcılarına müjde! Tek hesap aynı anda 4 cihazda kullanılacak

En popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, her geçen gün bir yenilik ile gündeme geliyor. WhatsApp'ta aynı hesabın birden fazla telefonda kullanılabilmesinin önü açılıyor. Peki nasıl olacak? İşte ayrıntılar...