Whatsapp kullanıcılarına müjde! Tek hesap aynı anda 4 cihazda kullanılacak

En popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, her geçen gün bir yenilik ile gündeme geliyor. WhatsApp'ta aynı hesabın birden fazla telefonda kullanılabilmesinin önü açılıyor. Peki nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

Whatsapp kullanıcılarına müjde! Tek hesap aynı anda 4 cihazda kullanılacak

Özellikle koronavirüs salgını sonrası pek çok iletişim odaklı uygulama gibi WhatsApp'ın da kullanım oranı arttı. Bununla birlikte Whatsapp ile ilgili yeni özellikler de art arda geliyor. WhatsApp uzun yıllardır beklenen güncellemeyi sonunda devreye alacak. Peki nedir bu özellik?

WHATSAPP HESABI ARTIK BİRDEN FAZLA CİHAZDA KULLANILABİLECEK

WhatsApp hesapları normalde sadece bir telefonda kullanılabiliyor. Bu nedenle telefonunuzda WhatsApp'ı etkinleştirdikten sonra bir başka telefonda WhatsApp uygulaması üzerinden hesaba giriş yapılamıyor. Yeni gelen özellik ile WhatsApp hesabı 4 farklı cihazda kullanmak yakında devreye girecek.

Henüz test aşamasında olan yeni özelliğin ne zaman aktif olacağı ise netleşmedi.

WHATSAPP'TA ANİMASYONLU ETİKETLER DE YOLDA

WhatsApp konuşmalarınız, yeni dağıtılmaya başlanan etiketlerle daha hareketli bir hale gelecek. Dağıtım üç aşamada yapılacağından, işlevin size ulaşması zaman alabilir. Ancak hareketli etiketleri hemen görmek istiyorsanız, WhatsApp'ın beta sürümünü yükleyebilirsiniz.

Sonraki dağıtım aşamasında, üçüncü parti animasyonlu etiketleri kullanmak mümkün olacak. Üçüncü ve son aşamada ise animasyonlu etiketlere WhatsApp Store'dan ulaşmak mümkün olacak.

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