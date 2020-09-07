WhatsApp'tan, Kullanıcılarına Özel Bir Web Sayfası

WhatsApp, güvenlik açıkları konusunda daha saydam olmak için bu konuda ayrıntılı bilgiler veren yeni web sayfasını kullanıma sundu.

WhatsApp'tan Güvenliğe Yönelik Web Sayfası

WhatsApp, yeni keşfettiği güvenlik sorunlarıyla ilgili bilgiler verdiği web sayfasını ortaya çıkardı. Sayfada henüz onarılmayan hatalar değil, çözülen sorunlar yer alıyor.

WhatsApp, bu onarımların ayrıntılarını Play Store ve App Store'un kısıtlamaları nedeniyle şimdiye kadar sunamadığını, bu yüzden ve saydam olmak için bir web sayfası hazırladığını söyledi. Firma, bu sayfada listlenen her güvenlik açığının kötüye kullanılmadığını, dolayısıyla verinizin sızdığı anlamına gelmediğini vurguladı.

Yeni sayfada bu senenin güvenlik sorunlarına baktığımızda, açıkların beşinin aynı gün kapatıldığını, altıncısının onarımının biraz daha uzun sürdüğünü görüyoruz. Bu açıkların hiçbirinin kötü amaçlarla kullanıldığına dair bir işaret bulunmuyor.

WhatsApp, en yüksek güvenlik için uygulamanın son sürüme güncellendiğinden emin olmanızı tavsiye ediyor.

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