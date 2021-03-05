WhatsApp Masaüstü Görüntülü Görüşme Nasıl Yapılır? Adım Adım Anlattık!

WhatsApp'ın masaüstü uygulaması olan WhatsApp Masaüstü (WhatsApp Desktop), bazı eksik özellikleri ile mobil uygulamanın gerisinde kalıyor. Bu özelliklerden biri de, kuşkusuz görüntülü görüşme imkanı sunmamasıydı. Ama artık bu durum geride kaldı; WhatsApp, WhatsApp Masaüstü'ne görüntülü görüşme özelliğini de ekledi. Peki ama WhatsApp Masaüstü görüntülü görüşme nasıl yapılır?
Bu özellik, temel olarak mobil uygulama ile aynı şekilde çalışıyor. Güzel olansa, artık görüntülü görüşme için bilgisayarımızın büyük ekranını kullanabiliyor olmamız. Ayrıca çalışırken, görüntülü görüşme yapmak için bilgisayarı bırakıp telefon kullanma zorunluluğumuz da ortadan kalkıyor.
WhatsApp Masaüstü Görüntülü Görüşme Nasıl Yapılır?
- WhatsApp Masaüstü Windows uygulamasını açın.
- Görüntülü görüşme yapmak istediğiniz kişiyi bulun ve üzerine tıklayın. Açılan bölmenin üst kısmında, şu resimdeki kamera simgesini göreceksiniz:
- Kamera simgesine tıklayın. Arama başlatılacak.
- Karşı taraf cevap verdiğinde, ekranınızda yeni bir pencere açılacak ve görüşme bu pencere üzerinden başlayacak.
WhatsApp Masaüstü Görüntülü Görüşme Kaç Kişilik?
WhatsApp, WhatsApp Masaüstü'nün görüntülü görüşme özelliğinin şu an için tek kişi ile sınırlı olduğunu söylüyor. Ancak yakın zamanda çoklu görüşmelerin de uygulamaya ekleneceğinin müjdesini vermeyi ihmal etmiyor.
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