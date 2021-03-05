WhatsApp Masaüstü Görüntülü Görüşme Nasıl Yapılır? Adım Adım Anlattık!

WhatsApp Masaüstü uygulamasında görüntülü görüşme nasıl yapılır? WhatsApp Masaüstü uygulamasının yeni özelliği olan görüntülü görüşmelerin nasıl yapılacağını adım adım anlattık...