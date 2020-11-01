Tesla'nın Autopilot'u, Cadillac'ın Super Cruise'una Kötü Yenildi

Tesla'nın sürücü destek teknolojisinin kalitesine bir darbe daha geldi. Consumer Reports'un yaptığı sürücü desteği araştırmasına göre Tesla'nın Autopilot'u, GM'nin Super Cruise'u karşısında "açık ara farkla ikinci" oldu ve Model Y 57 puan alırken Cadillac CT6 ise 69 puana ulaşyı. CR'den Kelly Funkhouser'ın söylediğine göre aradaki en önemli fark, Cadillac'ın kızılötesi kamerasının gözlerinizin yolda olduğundan emin olması ve dikkatinizin dağılması durumunda birden fazla uyarı vermesi.
Autopilot, direksiyonu tuttuğunuzdan emin olmak için tork kontrolü yapıyor ve her ne kadar bu özellik sürücü dikkatini bir miktar kontrol ediyor olsa da, trafiğe bakıyor olmanızı gerektirmiyor.
Ayrıca yayın, devreden çıkmak üzereyken Super Cruise'un sürücüleri bilgilendirmede daha iyi olduğunu da söylüyor. GM'in teknolojisi sadece net bir görsel uyarı vermekle kalmıyor, önceden haritalanmış yol bilgisini kullanarak da devreden çıkmadan önce kontrolü bırakacağı konusunda uyarıyor. Tesla'nın yaklaşımı ise Autopilot'un devreden çıkması ile beraber sesli bir uyarı veya ufak bir simge değişiminden oluşuyor ve genellikle bu kesinti çok ani oluyor.
Yine de bunun her alanda çok net bir galibiyet olduğunu söyleyemeyiz. GM'nin sistemi kontrolü almaktan caydırmaya yatkın ve Tesla'nın kullanım kolaylığı anlamında çok daha net avantajları bulunuyor. Ayrıca ikilinin bu mücadelesine rağmen, rakiplerinin çoğuna göre çok daha iyi bir konumda olduklarını da belirtmekte fayda var. İkiliye en yakın sistem Ford'un Co-Pilot 360'ı (52 puan) olurken Audi (48), Mercedes (46) ve BMW (44) gibi lüks markalar bile çok geride kalıyor. Hatta güvenliği öne çıkartan bir marka olan Volvo bile ancak 41 puan almayı başarmış durumda
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