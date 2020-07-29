Whatsapp'tan süper yenilik! Whatsapp grubu kalıcı olarak sessize alınacak

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta mevcut durumda sohbetler 8 saat, 1 hafta ve 1 yıl sessize alınabiliyor. WhatsApp, grup ve bireysel konuşmaları sessize alma seçeneğinde değişikliğe gidiyor. 1 yıllık sessize alma seçeneği yerini 'her zaman' seçeneğine bırakacak...

Whatsapp sohbetlerine süper yenilik! Kalıcı olarak sessize alınabilecek

WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. WhatsApp kullanabilmeniz için mesajlaşacak arkadaşınızın da WhatsApp kullanması gerekiyor. Böylelikle sınırsız mesajlaşmak, resim, video ve ses kaydı göndermek ve ücretsiz telefonla görüşmek mümkün.

Bunun yanı sıra grup sohbetleri de yapılabiliyor. Fazla gruptan aynı anda bildirim almak bazen sinir bozucu olabiliyor. Şu anda WhatsApp, herhangi bir sohbeti sessize almak istediğinizde 8 saat, 1 hafta ve 1 sene olmak üzere üç farklı zaman seçeneği sunuyor. Ancak bu süre de bazen yetersiz olabiliyor.

WHATSAPP'A KALICI SESSİZE ALMA ÖZELLİĞİ GELİYOR

WhatsApp sessize alma özelliğini geliştirmeye gidiyor. WABetaInfo'nun keşfettiği özelliğe göre WhatsApp artık kişisel ve grup sohbetleri için 1 yıllık sessize alma seçeneğini 'her zaman' olarak değiştirecek.

WhatsApp, yeni sohbet bildirimlerini sessize alma seçeneğini 2.20.197.3 sürümü ile kullanıcılarının beğenisine sunacak. Başarılı olması durumunda ise WhatsApp iOS ve WhatsApp Android uygulamalarına yeni kalıcı sessize alma özelliğinin eklenmesi bekleniyor.

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