WhatsApp'tan, Telefonunuzun Büyük Dosyalarla Dolmaması İçin Yeni İşlev

WhatsApp, gelen fotoğraf ve videolardan dolayı cihazınızın depolama alanının dolmasını engelleyecek yeni işlevini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

WhatsApp Büyük Dosyaları Bulmanızı Kolaylaştırıyor

WhatsApp'ın telefonunuzdaki depolama alanını nasıl kullandığını yakında daha kolay görebilecek ve yönetebileceksiniz. Ağustostan bu yana yolda olduğu bilinen yeni işlev, WABetaInfo tarafından uygulamanın yükleme dosyalarında keşfedildi.

WhatsApp'ın şu anki sürümünde veri ve depolama seçeneklerine gittiğinizde uygulamanın telefonunuzda ne kadar yer kullandığını görebiliyorsunuz. Alanı kullanan sohbetleri de görebiliyorsunuz, ancak her sohbet için indirilen tüm dosyaları silme seçeneği bulunuyor. Yeni menü ise kaydettiğiniz en büyük dosyaları otomatik olarak vurgulayacak ve mümkün olduğunca az dosya silerek boş alan açmanıza yardımcı olacak. Başkaları üzerinden iletilen dosyaları silmeye yönelik bir seçenek de sunulacak, böylece elinizde yalnızca arkadaşlarınızın ve ailenizin çektiği fotoğraflar kalacak. Paylaşılan dosyaları yaşa ve boyuta göre sıralamanız da mümkün olacak.

Siteye göre yeni kontrol paneli, beta testi için kullanıma sunulmaya başlandı. Bunun anlamı, işlevin yakında herkese ulaşacak olması. Yeni medya yönetim araçlarını hemen denemek istiyorsanız, WhatsApp'ın beta programına katılmanız gerekiyor. İşlevin beta kullanıcılarına kademeli olarak sunulduğunu ve her beta kullanıcısının yeni işlevi hemen görmeyebileceğini söyleyelim.

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