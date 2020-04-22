WhatsApp ve DSÖ'den Yeni Etiket Paketi

WhatsApp kullanıcıları, Dünya Sağlık Örgütü'nün de katkılarıyla bir dizi yeni etikete kavuştular.

WhatsApp ve DSÖ'den Yeni Etiket Paketi

WhatsApp, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ortak çalışarak geliştirdiği yeni "Evde, Birlikte" etiket paketini duyurdu. Hem eğlenceli, hem de eğitici olmayı amaçlayan etiketler, COVID-19'un yayılmasını yavaşlatmayı umuyor.

WhatsApp, on dilde sunulan yeni etiketleri 'evrensel' olarak nitelendiriyor. WhatsApp'ın sahibi Facebook ise etiketlerin evde kalmanın önemini kullanıcıların daha iyi anlamasına yardımcı olacağına inanıyor. Sosyal deve göre her gün WhatsApp üzerinden milyarlarca etiket gönderiliyor (bu noktada Facebook'un 'uçtan uca şifreli' olduğu düşünülen WhatsApp'ta gönderdiklerinizi yakından izlediği anlaşılıyor).

Etiketler arasında evde kalmakla ilgili egzersiz, evde pijamalarla çalışma gibi çizimler, bunların yanında yüzünüze dokunmama, ellerinizi sabunla yıkama gibi sağlık önlemlerine yönelik simgeler var. Türkçe ve İngilizce dahil olmak üzere etiketler, Arapça, Fransızca, Almanca, Endonezyaca, İtalyanca, Portekizce, Rusça ve İspanyolca dillerinde de kullanılabiliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Google'dan 2020 Dünya Günü'ne özel Doodle! Dünya Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?
A101 23 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğunda cep telefonu ve TV göze çarpıyor
BİM 24 Nisan 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV sürprizi
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel 5. sezon tarihi mi?
Günün En çok Okunanları
Netflix, Android Uygulamasına "Kilit" Getirdi
HUAWEI P40, HUAWEI P40 Pro ve HUAWEI P40 lite Türkiye'de! İşte Özellikleri!
Korkutan koronavirüs uyarısı: ABD'yi ikinci bir dalga bekliyor!
Facebook, Gerçek COVID-19 Vaka Sayısını Bulmaya Çalışacak
Araştırma ortaya koydu! 1500 yıl önceki Kara veba ve koronavirüs benziyor!

 

 