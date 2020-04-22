WhatsApp ve DSÖ'den Yeni Etiket Paketi

WhatsApp, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ortak çalışarak geliştirdiği yeni "Evde, Birlikte" etiket paketini duyurdu. Hem eğlenceli, hem de eğitici olmayı amaçlayan etiketler, COVID-19'un yayılmasını yavaşlatmayı umuyor.
WhatsApp, on dilde sunulan yeni etiketleri 'evrensel' olarak nitelendiriyor. WhatsApp'ın sahibi Facebook ise etiketlerin evde kalmanın önemini kullanıcıların daha iyi anlamasına yardımcı olacağına inanıyor. Sosyal deve göre her gün WhatsApp üzerinden milyarlarca etiket gönderiliyor (bu noktada Facebook'un 'uçtan uca şifreli' olduğu düşünülen WhatsApp'ta gönderdiklerinizi yakından izlediği anlaşılıyor).
Etiketler arasında evde kalmakla ilgili egzersiz, evde pijamalarla çalışma gibi çizimler, bunların yanında yüzünüze dokunmama, ellerinizi sabunla yıkama gibi sağlık önlemlerine yönelik simgeler var. Türkçe ve İngilizce dahil olmak üzere etiketler, Arapça, Fransızca, Almanca, Endonezyaca, İtalyanca, Portekizce, Rusça ve İspanyolca dillerinde de kullanılabiliyor.
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