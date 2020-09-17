WhatsApp Web'e "Dokunarak Oturum Açma" Geliyor

WhatsApp'ın en çok kullanılan özelliklerinden biri olan WhatsApp Web, yeni bir sürprize hazırlanıyor. WhatsApp'ın web ve masaüstü sürümlerinde QR koduyla oturum açmayı sıkıcı buluyorsanız, bu yenilik kesinlikle hoşunuza gidecek.

WhatsApp, Dokunarak Oturum Açmayı Deniyor

WhatsApp kullananların çoğu, popüler mesajlaşma uygulamasını telefonu üzerinde kullanıyor. Hizmetin web uygulamasını kullanabilmek için bir telefon numarasına ve WhatsApp'ın yüklü olduğu telefonunuza ihtiyaç duyuluyor.

WhatsApp'a web üzerinden oturum açmak için ekrandaki QR kodunu telefona okutmanız gerekiyor. Bu adım bazen can sıkıcı olabiliyor ve üstelik güvenlik açısından da biraz sorunlu. Bunu değiştirmek isteyen WhatsApp'ın yeni beta sürümünde parmak iziyle oturum açma işlevini test ettiği ortaya çıktı.

WhatsApp Web'e Parmak İzi ile Giriş Özelliği Geliyor

WhatsApp geliştiricileri, uygulamanın Android beta sürümünü güncelledi. Bu güncelleme ile birlikte 2.20.200.10 sürümüne yükselen WhatsApp, geliştiricilerin yeni bir özellik üzerinde çalıştığını gösteriyor. WhatsApp'ın Android beta sürümü güncellemesiyle WhatsApp Web'e parmak iziyle giriş mümkün olacak.

Bu yeni yöntem, bir başkasının telefonunuzu bularak hesabınıza giriş yapma ihtimalini de ortadan kaldırıyor. 

WABetaInfo ekibi tarafından keşfedilen yeni özellik, kullanıcıların parmak izleriyle WhatsApp Web'e giriş yapmalarının önünü açıyor. WhatsApp Web'e parmak izi ile giriş özelliği nasıl kullanılacak?

Özelliğin Nasıl Kullanılacağı Henüz Belli Değil

Bugüne dek QR kod ile giriş yaptığımız WhatsApp Web'e bundan sonra nasıl gireceğimiz şu an belli değil. Ancak yeni özellik ile ekstra bir güvenlik oluşturmak istenildiği anlaşılıyor.

Parmak izi özelliği ile bir kullanıcı, telefonunu başka birisine verse de o kullanıcı, telefon sahibinin WhatsApp hesabını WhatsApp Web üzerinden açamayacak. Çünkü böylesi bir işlem için parmak izi onayı istenecek. 

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