WhatsApp Web'e "Dokunarak Oturum Açma" Geliyor

WhatsApp'ın en çok kullanılan özelliklerinden biri olan WhatsApp Web, yeni bir sürprize hazırlanıyor. WhatsApp'ın web ve masaüstü sürümlerinde QR koduyla oturum açmayı sıkıcı buluyorsanız, bu yenilik kesinlikle hoşunuza gidecek.