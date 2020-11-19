WhatsApp'a Yeni Bir Özellik Daha Geliyor: "Daha Sonra Oku"

Facebook'un, WhatsApp'a getirdiği yenilikler bitecek gibi görünmüyor. Şimdi de arşivlenmiş mesajlar bölümünün değişeceği öğrenildi. Arşivlenmiş mesajlar yerine "Daha sonra oku" sistemi gelecek ve mesajların arşivlenme ve sessize alınma özellikleri değişecek. Bu yeni özellik, daha önce duyurulan Tatil Modu ile beraber çalışacak.
Bu yeni sistemde arşive alınan, daha doğrusu sonra okunacak şekilde işaretlenen sohbetlere gelen yeni mesajlar gelmeye devam edecek ancak bildirimleri görüntülenmeyecek. Şu anda bu özellik WhatsApp Messenger beta for iOS 2.20.130.1 kullanıcılarında aktif, ancak bittiğinde Android uygulamasına da şüphesiz gelecek. Ne zaman geleceği ise bilinmiyor, çünkü WhatsApp'tan bu konuda herhangi resmi bir açıklama yapılmış değil.
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