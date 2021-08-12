WhatsApp'ı iPhone'dan Samsung Telefonlara Aktarmak Artık Çok Kolay!

WhatsApp ve Samsung, dün tanıtılan Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 ile başlayarak, sohbetlerinizi iPhone'dan Android telefonlara aktarmanın çok daha kolay hale geleceğini duyurdu.
Samsung Unpacked etkinliğinde, sohbetlerinizin tamamını, yani fotoğrafları, grup sohbetlerini, sesli mesajları, kısaca her şeyi, iPhone'unuzdaki WhatsApp hesabınızdan Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonlarına aktarabileceğiniz açıklandı. Diğer Android cihazlara ise bu özellik daha sonra sunulacak.
İçeriğinizi eski akıllı telefonunuzdan yenisine aktarmak her zaman telefon değiştirmenin en zor kısmı olmuştur. Hem Android hem de iOS üzerinde bu işlemi kolaylaştırmak için araçlar olsa da, şifreli içeriğe sahip uygulamalar ile beraber içeriğinizin doğru ve güvenli bir şekilde aktarıldığından emin olmak için yeni bir zorluk daha ortaya çıktı. Bu durum, özellikle bir iPhone'dan bir Android cihaza geçiyorsanız (veya tam tersi) daha da belirgin oluyor. WhatsApp'ın bu yeni özelliği sayesinde, başlangıçta yalnızca Samsung telefonlarında da olsa geçiş işlemleri artık çok daha kolay olacak gibi görünüyor.
Kullanıcıların iPhone ve Android cihazlarda içeriklerini eski bir akıllı telefondan yeni bir akıllı telefona aktarmalarına yardımcı olma konusunda deneyime sahip olan WhatsApp, perakende sektöründeki müşteriler için sohbetlerinin aktarılmasını sağlama adına en büyük önceliklerden biriydi. Ancak bunu elde etme yöntemi genellikle beklenenden daha uzun sürmekteydi ve bazı içeriklerin aktarılmasında sorun yaşanıyordu.
Neyse ki artık WhatsApp içeriğinizi farklı akıllı telefonlar arasında aktarmak çok daha kolay olacak. Kullanıcılar, yeni Samsung Galaxy katlanabilir modellerinden başlayarak WhatsApp sohbet geçmişlerini başlangıçta Samsung telefonlarına taşıyabilecekler. Android 10 ve üstünü çalıştıran bir Samsung cihazına sahip olan diğer kullanıcılar da önümüzdeki haftalarda bu özelliği kullanabilecekler.
WhatsApp ürün müdürü Sandeep Paruchuri tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "WhatsApp mesajlarınız size aittir. Bu nedenle, varsayılan olarak telefonunuzda depolanırlar ve diğer birçok mesajlaşma hizmeti gibi bulutta erişilemezler. İnsanların WhatsApp geçmişlerini bir işletim sisteminden diğerine güvenli bir şekilde aktarmalarını ilk kez kolaylaştırmaktan heyecan duyuyoruz. Bu, yıllardır kullanıcıların en çok talep ettiği özelliklerden biri oldu ve bunu çözmek için işletim sistemleri ve cihaz üreticileriyle birlikte çalıştık."
Samsung cephesi ise konu hakkında şunları söylüyor: "Bir katlanabilire yükseltme yapıyorsanız, Smart Switch alıştığınız uygulamalarınızı ve anılarınızı saklamanızı kolaylaştırıyor. Ve şimdi buna WhatsApp içeriğiniz de dahil... İlk kez herhangi bir Android akıllı telefonda, artık tüm WhatsApp deneyiminizi - devam eden konuşmalarınız ve fotoğraflarınız dahil - eski iPhone'unuzdan yeni Galaxy telefonunuza güvenli bir şekilde aktarabilirsiniz."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın