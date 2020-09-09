WhatsApp'ı Kilitleyen Mesajlar, Sizin de Canınızı Yakabilir

Android'de ve iPhone'da WhatsApp'ı çökertmeye yönelik özel hazırlanmış mesajlar, internette forumlarda sıkça paylaşılıyor. Bir gizlilik uzmanı, bu durumun son derece kaygı verici olduğunu söyledi.
ProPrivacy'nin dijital gizlilik uzmanı Ray Walsh, WhatsApp'ı dünya çapında yaklaşık 1,5 milyar kişinin kullandığını ve durumun bundan dolayı endişe verici olduğunu söyledi. Bu tür özel hazırlanmış mesajlar, uygulamayı kilitlemekle kalmıyor, bazen onu tekrar açmanızı da engelliyor. Uzmana göre bu tür "metin bombası" mesajları ilk olarak Brezilya'dan yayıldı ancak şimdi dünya çapında etkisini gösteriyor.
Bu tür kötü niyetli mesajlardan korunmanın garantili bir yolu bulunmasa da, sizi gruplara ekleyebilecek kişileri kısıtlamanızda fayda var. Bu durumda yabancılara açık olmayacağınızdan, zararlı mesajları alma ihtimaliniz de düşecektir.
WhatsApp'ı çökerten bir mesaj aldığınızda bu mesajdan kurtulmak için WhatsApp'ın web sürümünü bilgisayar üzerinde görüntüleyerek, bu mesajı gönderen kişiyi engelleme listenize ekleyebilir ve mesajı silebilirsiniz.
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