WhatsApp'tan Yine Şaşırtan Veriler!
WhatsApp'ın sahibi Facebook, paylaştığı istatistiklerle mesaj platformunun geldiği inanılmaz noktayı gösterdi!
Facebook'un mesajlaşma hizmeti WhatsApp, sosyal devin F8 geliştirici konferansında yaptığı açıklamaya göre her gün 65 milyar mesaj iletiyor. Firma, WhatsApp üzerinde her gün 2 milyar dakikadan uzun videolu ve sesli görüşme yapıldığını da söyledi.
Facebook, WhatsApp'ın kullanıcı sayısını vermese de geçen sene hizmetin günde 1 milyar kullanıcı tarafından kullanıldığını söylemişti. Yeni rakamlar, WhatsApp'ın kullanıcı sayısının arttığını gösteriyor olabilir veya gönderilen mesajların sayısı artmış olabilir.
WhatsApp'ın tartışmalı özelliği Status işlevi ise firmaya göre günde 450 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Instagram Stories'e benzeyen işlev, 24 saat sonra yok olan metinler, fotoğraflar, videolar ve GIF'ler paylaşmanıza izin veriyor.
WhatsApp'ın kurucusu Jan Koum, yaklaşık dört sene önce Facebook'a 19 milyar dolara sattığı firmadan ayrılacağını henüz açıklamıştı. Koum'ın Facebook'un yönetim kurulundan da ayrılacağı iddia ediliyor.
Zeynel A. Öztürk
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