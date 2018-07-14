Wi-Fi Gücünü Windows'ta Tam Olarak Görün!
Windows'ta Wi-Fi sinyalinin gücünü tam olarak görmek için bu adımları takip etmeniz yeterli!
Wi-Fi ağları, yeni standartlarla giderek daha güçlü hale gelselser de bazı sınırlamaları aşamıyorlar. Birçok kullanıcı, çeşitli nedenlerle yeterli bağlantı kalitesini sağlayamıyor.
Bağlantı kalitesini Windows'ta sistem tepsisindeki ağ simgesine bakarak anlayabiliyorsunuz. Simge üç beyaz çizgi, bir noktadan oluşuyor ve bu şekilde ağ bağlantısının gücünü -kabaca- gösteriyor. Ancak kablosuz bağlantınızın gücünü daha detaylı olarak görmeniz mümkün.
Test etmek istediğiniz kablosuz ağa bağlı olduğunuzdan emin olun ve aşağıdaki adımları izleyin.
1. Başlat menüsüne cmd yazarak komut satırını açın.
2. Şu komutu girin:
netsh wlan show interface
3. Komutu girip Enter'a bastığınızda kablosuz ağınızla ilgili, SSID'den radyo türüne birçok bilgi göreceksiniz.
4. Signal değerini arayıp bulun. Burada bağlantınızın gücünü 1 ile 100 arasında bir yüzde değeri olarak göreceksiniz.
Hepsi bu kadar. Bağlantınız bulunduğunuz konumda yeterince güçlü değilse, router'a yaklaşmak, bir Wi-Fi extender satın almak gibi çözümlere başvurabilirsiniz. Yeni router'lar daha uzun menzilli olabildiğinden, eski router'ınızı değiştirmeniz zamanı gelmiş de olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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