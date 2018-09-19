Windows 10 1809 Güncellemesi Neler Getirecek?
Windows 10 October güncelleştirmesiyle birlikte bazı özellikleri kaybediyor. Ama üzülmeye gerek yok, çünkü...
Windows 10 gelişmeye devam ettikçe bazı süreçler işler ve bu sürecin doğal bir parçası olarak belli özellikler çıkartılır. Windows 10'a Ekim 2018'de gelecek güncelleştirme de benzer bir yol izleyecek.
Öyleyse kesme tahtasında ne var? Muhtemel özellik Snipping Tool, teknik olarak kaldırılmamakla birlikte Microsoft'un yeni Snip & Sketch uygulamasına dahil edilmiş olacak.
Hologram uygulaması, esas olarak Mixed Reality Viewer ile değiştirilecek. Microsoft, sanal gerçeklikte 3D sanatınızı icra edebileceğinizi ve tabii ki Paint 3D uygulamasında söz konusu sanatı görüntüleyebileceğinizi söylüyor.
Microsoft'un bir sonraki büyük güncellemesini yüklediğinizde, Phone Companion uygulamasının artık sisteminizde olmadığını göreceksiniz. Yine, herhangi bir özelliği kaybetmeyeceksiniz. Çünkü tüm özellikler ayarların altındaki Phone sayfasına dahil edilecek.
Microsoft'un güncelleme notlarının tam listesinde başka bir çok küçük özellik daha var.
Örneğin, OneSync servisi kaldırıldı; bu uygulama Calendar Mail ve People uygulamalarında verileri senkronize ediyordu. Temel olarak Microsoft, aynı işi yapan Outlook uygulamasına bir senkronizasyon motoru getirdi ve uygulmayı sonlandırmayı uygun buldu.
Windows 10 version 1809, diğer bir adıyla October 2018 Update, adından da anlaşılacağı gibi Ekim ayında gelecek. Bununla birlikte geniş kitleler için kullanıma sunulmuş olması birkaç ay içinde gerçekleşecek.
Ayrıca güncelleme dosya gezgini arayüzüne karanlık modu ve oyunculara yönelik iyileştirmeler başta olmak üzere küçük ancak çok fazla istenen özellikleri de içerecek.
Yavuz Alp Şimşek
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