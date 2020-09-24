Windows 10'un Antivirüsü için Büyük Değişiklikler Yolda

Microsoft, Windows 10'un antivirüs hizmetinde yapacağı değişiklikleri ortaya çıkardı. Firma, "uzatılmış algılama ve cevap" (XDR) yeteneklerini tek bir çatıda toplamak için çalışıyor.
Ignite 2020 etkinliğinde duyurulan değişiklikler sonrasında Microsoft 365 Defender (eski adıyla Microsoft Threat Protection) ve Azure Defender, tek bir çatı altında, Microsoft Defender antivirüs hizmetinde birleşecek. Firma, bu değişiklik ve yapay zeka destekli saldırı analiziyle "sektördeki en geniş XDR kapsama alanını sunacağını" iddia ediyor. Microsoft, bu hamlenin amacının karmaşıklığı azaltmak ve iki ayrı yazılım çözümünün varlığından dolayı oluşabilecek sorunları engellemek olduğunu söylüyor.
Yazılım devi, Microsoft Defender for Endpoint'in (eski adıyla Microsoft Defender ATP) Android'de herkese sunulmaya başlandığını ve iOS'ta ön izleme aşamasına geldiğini de duyurdu. Böylece hizmet, tüm büyük işletim sistemlerinde kullanılabilir duruma gelmiş oldu. Hizmetin mobil platformlarda ne işe yarayacağını merak ediyorsanız, tehlikeli uygulama ve zararlı dosyalardan koruma sunacağını, şirket verilerini korumak için kullanılabileceğini söyleyelim.
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