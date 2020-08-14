Windows 10, Büyük Güncellemelerin Neler Getirdiğini Söyleyecek

Windows 10, işlev güncellemelerinin neler getirdiğini gelecekte size tam olarak gösterecek.
Örneğin Windows 10 Mayıs Güncellemesini yükledikten sonra işletim sisteminde nelerin değiştiğini merak ettiyseniz, ancak merakınızı gideremediyseniz, Microsoft bu sorunu çözecek. Firma, "İpuçları" uygulamasını kullanarak büyük bir güncelleme sonrasında sisteme gelen yenilikleri göstereceğini söylüyor. Bu sayede güncellemelerin kafalarık karıştırmasının önüne geçilmesi umuluyor.
Windows 10'un ön izleme yapılarını test edenler, (şimdilik sadece ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da) bu yeniliği Dev kanalında görebiliyorlar. Bununla birlikte önce Ayarlar > Sistem > Bildirimler ve Eylemler yolunu izlemeleri ve "Windows hoş geldin deneyimini bana göster" seçeneğini etkin hale getirmeleri gerekiyor.
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