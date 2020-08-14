Windows 10, Büyük Güncellemelerin Neler Getirdiğini Söyleyecek

Uzun süren bir Windows güncellemesinin ardından doğrudan masaüstüyle karşılaşacağınız ve merak içinde kalacağınız dönem, yakında sona erecek! Microsoft, güncellemelerin eklediği yenilikleri bu şekilde göstermeye başlayacak.