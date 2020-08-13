Uzmanlar uyardı: Bir kaç gün içinde güneşte patlamalar meydana gelebilir!

Bilim insanları Güneş'te gözlemlenen ve Mars büyüklüğündeki bir lekenin Dünya'ya doğru döndüğünü açıkladı. AR2770 olarak adlandırılan lekenin Mars'ın genişliğinde bir 'birincil karanlık çekirdeğe' sahip olduğu belirtildi. Peki güneş patlaması nedir, ne gibi sonuçlar doğurur?