Windows 10, Büyük Hedefe Yaklaşıyor!
Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre Windows 10, şirketin ilk başta açıkladığı büyük hedefe bir adım daha yaklaştı!
Microsoft, son yaptığı açıklamada neredeyse 700 milyon cihazda Windows 10'un aktif olarak kullanıldığını duyurdu. Dünyanın en popüler bilgisayar işletim sistemi yakın zamanda yavaşlayacak gibi görünmüyor.
Geçen yıl Microsoft işletim sisteminin 500 milyon cihazda kullanıldığını açıklamıştı. Kasım 2017'de gerçekleşen şirketin yıllık hissedar toplantısında ise Microsoft CEO'su Satya Nadella bu sayının 600 milyona çıktığını duyurmuştu. Sadece üç yıl önce piyasaya sürülmüş olan işletim sisteminin bu kadar büyük yol katetmiş olması gerçekten etkileyici. Ancak Microsoft en başta, Windows 10'un 2018'de bir milyar cihaza ulaşılacağını öngörmüştü, yani marka hedefine henüz ulaşabilmiş değil.
Microsoft, Haziran 2016'da bu hedefini yenilemiş ve 2018 finansal yılında bir milyar cihaza ulaşmanın zor olacağını söylemiş ve tahminde bulunamadıklarını eklemişti. Yani bu yılın sonuna kadar Windows 10'lu bilgisayarların sayısı ne kadar artacak, bunu bekleyip görmemiz gerekebilir.
Ali Ruhi Öztürk
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