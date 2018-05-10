Windows 10 Fluent Design Yenilikleri Ortaya Çıktı
Windows 10'u etkisi altına alan yeni tasarım sistemi Fluent Design'ın yenilikleri, Build 2018'de ortaya çıktı!
Microsoft, devam eden Build 2018 geliştirici konferansında "Fluent Design" tasarım sistemiyle ilgili bir oturum düzenledi. Bu oturumda Windows 10'da yer verilmeye başlanan Fluent Design'a yıl boyunca gelecek yenilikler ortaya çıktı.
Fluent Design'ın amacı hatırlayacağınız üzere havalı geçiş efektleri sunmak değil, PC'lerden HoloLense, VR'dan her tür cihaza tutarlı bir tasarım sistemi sunmak.
Konferanta tanıtılan yeniliklerden bir tanesi, "açılır komut çubuğu" oldu. Bu çubuk, size şu an çalıştığınız şeyle ilgili seçenekler gösteriyor. Çubuk ekranın üstünde değil, çalıştığınız pencere üzerinde görüntüleniyor. Açılır komut çubuğunu kullanacak ilk uygulama ise OneNote olacak.
Bir başka yenilik ise z-depth ve gölge efektleri. Bu sayede geliştiriciler düz ve kısıtlı renk paletlerinin dışına çıkıp daha zengin seçeneklere sahip olacaklar. Geliştiriciler her denetimin rengini tek tek değiştirmek yerine, renk yönetimini kullanabilecekler.
Yeni Acrylic işlevi, açılır menülerin saydam olmasına izin verecek. Bu elle kapatılması gereken açılır kutuları kapsamayacak. Gezinti öğelerinde de değişiklikler var. Microsoft, geri düğmesinin görüntülerdeki gibi olmasını istiyor.
Belki de en önemli değişiklik ise boyutlandırmada. Universal Windows Platform ilk ortaya çıktığında dokunmatik ekranlar odak noktasındaydı ve bunun için büyük denetimler sunuluyordu. Şimdi ise Microsoft, standart ve kompakt görünümler sunacak. Bu sayede görünüm, kullandığınız cihaza uyum gösterecek.
Gördüğünüz üzere Fluent Design geçen senenin üzerine birçok yenilik ekleyecek...
Zeynel A. Öztürk
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