Windows 10 Fluent Design Yenilikleri Ortaya Çıktı

Windows 10'u etkisi altına alan yeni tasarım sistemi Fluent Design'ın yenilikleri, Build 2018'de ortaya çıktı!

Fluent Design'ın Yenilikleri Ortaya Çıktı!
Görsel: Neowin.net

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Desktop satın alırken nelere dikkat etmeli?

27 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Android P Actions ve Slices Böyle Çalışacak!
Hesaplarınız Hack'lendi mi? Kendiniz Bulun!
ZenFone 5 Türkiye'de Satışta! İşte Fiyatı!
ZTE'den Şok Açıklama: Kapanıyoruz
Chromebook İçin Linux Zamanı

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir