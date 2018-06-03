Windows 10 Güncellemesi Tam Gaz!
Windows 10 için yayınlanan son büyük güncelleme, yani Nisan 2018 güncellemesi, yeni bir rekora imza attı!
Microsoft Store uygulamalarından toplanan verilerle Windows kullanıcı tabanına göz atan AdDuplex'ten alınan istatistikler, Nisan 2018 güncellemesinin bir ay içinde Windows 10 PC'lerin tam olarak %50'sine teslim edildiğini gösteriyor.
Bir önceki büyük güncelleme olan Fall Creators Update iki ay içinde %50'ye ulaşabilmişti. Ayrıca bundan önceki güncellemenin - bir yıldan fazla bir süre önce yayınlanan Creators Update - aynı dağıtım aşamasına ulaşması üç ay sürmüştü.
Dağıtım hızındaki bu artış, Microsoft'un güncelleme işini düzene koyma çabalarının işe yaradığını gösteriyor. Her ne kadar yolunda gitmeyen şeyler olsa da, bazı durumlarda "zorla güncellemelerin" raporlanmasına rağmen, Nisan güncellemesinin başarısı yok sayılamaz derecede yüksek.
Güncelleme ile birlikte gelen hatalar arasında Surface ve Alienware dizüstü bilgisayarların yaşadığı sorunlar, SSD problemleri, antivirüs programlarının çelişmesi ve masaüstünün yok olması bulunuyor.
AdDuplex'e göre Surface Pro 4 sahiplerinin %65'i, Surface Book ve Surface Pro 3 kullanıcılarının %70'inden fazlası yeni güncellemeye erişmiş durumda. Tüm Surface cihazlarının %50'den fazlası güncellenmiş durumda.
Ali Ruhi Öztürk
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