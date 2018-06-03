Windows 10 Güncellemesi Tam Gaz!

Windows 10 için yayınlanan son büyük güncelleme, yani Nisan 2018 güncellemesi, yeni bir rekora imza attı!

Windows 10 güncellemesi tam gaz!

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