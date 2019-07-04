Windows 10 Güncellemesinde VPN Sorunu
Windows 10'un en son güncellemesi, bazı koşullarda VPN kullanıcılarını kızdıran bir soruna yol açtı!
Microsoft, çok dikkatli dağıttığı Mayıs 2019 güncellemesinde bazı durumlarda VPN'i devre dışı bırakan bir sorun olduğunu doğruladı. Sorun, Uzak Erişim Bağlantı Yönetimi'nin (RASMAN) bazı cihazlarda düzgün çalışmamasından kaynaklanıyor.
Firmanın destek belgelerinde yaptığı güncellemeye göre sorun, Windows 10 sürüm 1903'te, KB4497935 güncellemesini yükleyenlerde yaşanabiliyor. Yenilenen değişiklik günlüğüne göre RASMAN hizmeti çalışmayı durdurabiliyor. Bu durumda sistem yöneticileri veya kullanıcılar, "0xc0000005" hatasını alabiliyorlar. Sorun, bir VPN profili "Her zaman açık VPN" olarak yapılandırıldığında ortaya çıkıyor. Neyse ki sorun, elle yönetilen (ve sıklıkla tercih edilen) VPN profillerini ve bağlantılarını etkilemiyor.
Her zaman açık VPN'i kullananlar, birkaç grup ilkesi veya kayıt defteri değişikliği ile sorunu ortadan kaldırabiliyorlar.
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