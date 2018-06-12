Windows 10 İçin S Modunu Açma Kapama Tuşu
İddialara göre Microsoft, Windows 10'a S modunu açmak veya kapatmak için bir düğme ekleyebilir!
Windows 10 ile ilgili yeni spekülasyonlar, Microsoft'un S modunu kolayca açıp kapatabilecekleri bir tuş sunmayı planladığını ileri sürülüyor.
Bu konuyla ilgili biraz arka plan bilgisi verecek olursak: Windows 10 S, orijinal olarak sadece belli uygulamaları çalıştıran, Windows 10'un daha güvenli bir sürümü olarak satılıyordu, yalnız bu daha sonra Windows 10 için bir moda dönüştürülmüştü.
Şimdi ise bu güvenli moda geçmek her zamankinden kolay hâle geleceğe benziyor. Tabii bunun Microsoft'un sadece aklından geçen bir fikir olması ihtimali de var. İşlevin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini ancak zaman gösterecek. S modunun amaçlarından birinin güvenlik olduğunu düşünürsek, modun tek düğmeyle kapatılması, bu amacın ortadan kalkması anlamına gelebilir. Bu yüzden bu iddiaya şüpheyle yaklaşmakta fayda var.
H. Hüseyin Öztürk
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