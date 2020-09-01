Windows 10'un Komut Satırı Aracına Yeni (ve Şaşırtıcı) Özellikler

Windwos 10'un zengin deneyim sunan komut satırı uygulaması Windows Terminal, bir dizi yeni işlevle güncellendi. Bu işlevler arasında, sizi çok şaşırtacak işlevler de var.

Windows 10'un Komut Satırı Aracına Yeni Özellikler

Microsoft, komut satırının modernleştirilmiş sürümü Windows Terminal için bir dizi geliştirmeyi kullanıma sundu.

Windows Terminal'in yeni sürümü olan 1.2, Komut Paleti, Odak Modu ve Her zaman üstte modu gibi yenilklerle geliyor. Komut Paleti, bir dizi komut seçeneğini önünüze getirirken Odak Modu, pencereyi büyütüyor ve görev çubuğunu görünmez hale getiriyor. Her zaman üstte modu ise adından anlaşılacağı üzere diğer programların pencerelerinin komut satırı arayüzünün üstüne gelmesini engelliyor.

"Deneysel" olarak işaretlenen bir ekleme ise eski CRT monitörlerin bulanık görüntüsünü canlandıran ve "retro terminal efekti" sunan bir işlev. Deneysel olduğundan, bu işlevin gelecek sürümlerde yer alma garantisi bulunumyor.

Microsoft Store üzerinden indirilebilen Windows Terminal, Windows'un her zamanki Komut Satırı ve PowerShell'ine kıyasla daha zengin bir deneyim sunuyor. Yalnızca sekmeli arayüz bile Terminal'i denemenizi sağlayabilir. Windows Terminal ile Komut Satırı, PowerShell, WSL (Linux için Windows alt sistemi) ve Azure Cloud Shell arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

Yeniliklerden bazıları 1.2 sürüünde varsayılan olarak açık bulunmuyor. Gizli işlevlere ulaşmanızı sağlayacak Komut Paletini etkinleştirmek için settings.json dosyasında "actions" bölümüne { "command": "commandPalette", "keys": "ctrl+shift+p" } eklemeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra bu klavye kısayolunu kullanarak, arasında arama yapabileceğiniz bir komut listesine ulaşabiliyorsunuz.

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