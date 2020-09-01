Windows 10'un Komut Satırı Aracına Yeni (ve Şaşırtıcı) Özellikler

Windwos 10'un zengin deneyim sunan komut satırı uygulaması Windows Terminal, bir dizi yeni işlevle güncellendi. Bu işlevler arasında, sizi çok şaşırtacak işlevler de var.