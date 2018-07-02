Windows 10 Nisan Güncellemesi, En Hızlısı!
Aylık AdDuplex verileri, Windows 10'un en son Nisan güncellemesinin en hızlısı olduğunu söylüyor!
Windows 10'un farklı sürümlerinin dağılımını gösteren yeni AdDuplex raporu ortaya çıktı. AdDuplex SDK v.2'yi kullanan uygulamalardan toplanan veriler, 26 Hazirana kadarki bir aylık süreyi kapsıyor.
İlk olarak Windows 10 güncellemelerine bakacak olursak, Nisan 2018 güncellemesinin (sürüm 1803) yüzde 78'lik büyük bir dilimi elinde bulundurduğunu görüyoruz. Bu en son güncelleme, geçen ay yüzde 50'lik bir paya sahipti; yani sergilenen bu artış, şimdiye kadar herhangi bir Windows 10 güncellemesinde gördüğümüzün en hızlısı. Fall Creators Update (1709) kullanıcıların yüzde 15,7'sini kapsıyor. Bu güncelleme Mayısta yüzde 43, Nisan'da ise yüzde 92,1'lik bir paya sahipti. Windows 10'un 1703 ve 1607 sürümlerinin de bir miktar düştüğünü, sırasıyla piyasanın yüzde 2,4 ve yüzde 2,5'ine sahip olduğunu görüyoruz.
Windows 10'a OEM dağıtımı yönünden bakıldığında HP'nin yüzde 27,45 ile güçlü bir liderliği var. İkinci sıradaki Dell yüzde 18,45'lik bir paya sahipken Lenovo'nun yüzde 12,3'lük paya sahip olduğunu görüyoruz. Windows 10'lu cihazların üçüncü sırasında yüzde 12,3 ile Lenovo yer alırken Asus ve Acer'ın çok geride kalmadığı gözleniyor. Microsoft'un Surface cihazları ise pazarın yüzde 2,51'lik küçük bir bölümünü elinde tutuyor.
AdDuplex verileri, Microsoft'un son Windows 10 güncellemesinin şimdiye kadar en hızlı dağıtılan güncelleme olduğunu gösteriyor.
Zeynel A. Öztürk
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