Windows 10 Nisan Güncellemesi Nasıl İndirilir?
Windows 10 Nisan Güncellemesi halen bilgisayarınıza ulaşmamış olabilir. Öyleyse gelin, güncellemeyi hemen indirmenize yardım edelim!
Windows 10 Nisan 2018 güncellemesi, sonunda bilgisayarlara dağıtılmaya başlandı. Kademeli olarak dağıtılan güncelleme, birçok yeni özellikle geliyor. Güncellemenin bu şekilde dağıtılması ise tüm kullanıcılara ulaşmasının aylar sürebilmesi demek.
Sıranın önüne atlayıp Nisan 2018 güncellemesini, yani Windows 10 sürüm 1803'ü hemen almak istiyorsanız, bunu yapmanın bir yolu var.
Güncellemeyi indirmeden önce size zaten ulaşıp ulaşmadığını şu adımları uygulayarak kontrol edin.
1. Ayarlar > Güncelleme ve Güvenlik'e gidin.
2. Windows Update altında Güncellemeleri denetle düğmesine tıklayın.
3. Güncelleme varsa bununla ilgili bir uyarı göreceksiniz ve otomatik olarak indirilmeye başlanacak. Bu işlemin birkaç saat sürebileceğini ve bilgisayarınızın birkaç kez baştan başlatılabileceğini söyleyelim.
Windows 10 Nasıl Maunel Güncellenir?
Güncelleme size ulaşmadıysa, onu kendiniz indirip yükleyebilirsiniz. Ancak bunu yapmadan önce birkaç şeyi aklınızda bulundurmanız gerekiyor:
- Sadece Windows 10 Fall Creators Update veya Windows 10 sürüm 1709'dan yükseltebilirsiniz.
- Güncellemeyi zorlayarak riske giriyorsunuz. Kademeli dağıtımın nedeni, çıkabilecek sorunları başından engellemek.
- Her güncellemede olduğu gibi başlamadan önce sisteminizi yedeklemenizde fayda var.
Tüm bunlar sizin için sorun teşkil etmiyorsa, şu adımları izleyerek Windows'u yükseltin:
1. Microsoft'un Windows 10'u indir sayfasına gidin.
2. Update Now'a tıklayarak Windows 10 Update Assistant'ı indirin
3. Update Assistant açıldığında Update Now'a basın.
4. Program, makinenizin güncellemeyle uyumlu olup olmadığını kontrol edecek.
5. Hazırsanız Next'e tıklayın.
6. Güncelleme başlayacak. Bu sırada bilgisayarınızı kullanabilirsiniz.
7. Güncelleme hazır olduğunda Restart Now'a basarak bilgisayarınızı baştan başlatabilir veya Restart Later'a basarak daha sonra baştan başlatabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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