Windows 10, RAM Tüketen Uygulamaları Size Bildirebilir

Microsoft'un Windows 10'a eklemeyi düşündüğü ve test ettiği App Manager işlevi, RAM'i tüketen uygulamaları size bildirecek! Tabi eğer final sürüme ulaşırsa...

Yeni Windows 10 işlevi testte

Windows 10, yakında Ayarlar uygulaması içerisinde yeni bir "App Manager" (Uygulama Yöneticisi) işlevine kavuşabilir. Görev Yöneticisinin biraz daha "akıllı" bir sürümü gibi çalışan işlev, sistem kaynaklarını acımasızca tüketen programları kapatmayı önerebiliyor.

Şu an bir prototip olarak test edilen App Manager, PC'nizde çalışan uygulamaları ayrıntılı bir biçimde listeliyor. Görev Yöneticisinden farklı olarak işlev, şu an çalışmayan uygulamaları da içeren tam bir liste sunuyor. App Manager'ı kullanarak programları kapanmaya zorlayabiliyor veya programı sistemden kaldırabiliyorsunuz. App Manager, çok fazla bellek kullanan uygulamaları işaretleyebiliyor ve bunlarla ilgili çeşitli önerilerde bulunabiliyor (programı kapatmak gibi).

İşlev, RAM'i aşırı miktarda kullanan uygulamalarla ilgili bildirimler sağlıyor, bu sayede özellikle tecrübesiz kullanıcılar için Görev Yöneticisini açıp, değerleri incelemeye gerek kalmıyor.

İşlev Windows 10'da faydalı olabilir ancak test edilen çoğu işlevde olduğu gibi, bu işlevin de final sürüme ulaşmasının bir garantisi yok.

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