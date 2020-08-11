Whatsapp'ta yeni bir özellik test aşamasında! Mesajlar otomatik silinecek

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir özellik ile karşımıza çıkıyor. Telegram gibi rakiplerinde bulunan yeni özellik sayesinde WhatsApp'ta süresi dolan mesajlar otomatik olarak silinecek. Bu özellik şuan bazı WhatsApp Beta kullanıcılarına sunuldu...