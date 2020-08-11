Whatsapp'ta yeni bir özellik test aşamasında! Mesajlar otomatik silinecek

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir özellik ile karşımıza çıkıyor. Telegram gibi rakiplerinde bulunan yeni özellik sayesinde WhatsApp'ta süresi dolan mesajlar otomatik olarak silinecek. Bu özellik şuan bazı WhatsApp Beta kullanıcılarına sunuldu...

Whatsapp'ta yeni bir özellik test aşamasında! Mesajlar otomatik silinecek

Dünya genelinde çok fazla kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Signal ve Telegram gibi platformlar ile rekabet edebilmek için yeni özellikleri test ediyor. WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Peki Whatsapp'ın yeni özelliği ne?

WHATSAPP YENİ ÖZELLİK İLE GİZLİLİĞE VE GÜVENLİĞE ODAKLANIYOR

WABetaInfo'ya göre WhatsApp'ın yeni özelliği, temel anlamda süresi geçen mesajların kendi kendine otomatik olarak silinmesi görevini yerine getirecek. WhatsApp, bu özellik ile gizliliğe ve güvenliğe odaklanıyor.

WhatsApp'a gelecek olan yeni özelliğin süresi yalnızca bir hafta seçeneği ile sınırlı olduğu belirtiliyor. Süresi dolan mesaj özelliğini kullanan kullanıcıların mesajları bir haftalık sürenin ardından otomatik olarak silinecek. WhatsApp gruplarında süresi dolan mesaj özelliğini sadece yöneticiler kullanabileceği iddia edildi.

YENİ ÖZELLİK ŞUAN WHATSAPP BETA KULLANICILARINA SUNULDU

'Süresi dolan mesajlar' adı verilen bu özelliğin, şu anda WhatsApp Beta kullanıcılarında test ediliyor. WhatsApp'ın şu anda test edilen 'süresi dolan mesajlar' özelliğini tüm cihazlar için ne zaman yayınlayacağı bilinmiyor.

Test edilen bu özelliklerden bazıları güvenliğe odaklanırken, bazıları ise kullanıcıların uygulama deneyimini ve konforunu artırmayı amaçlıyor.

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