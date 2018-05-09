Windows 10 Redstone 5 ile Slow Ring Hızlanıyor
Microsoft, Windows 10 Redstone 5'in test sürümleri için Slow Ring'i geçmişe kıyasla hızlandıracak!
Windows Insider Program içinde bulunan Slow Ring her zaman tuhaf bir ortanca konumunda bulunuyordu. Fast Ring hızlı ve sık güncellemeler alırken Release Preview Ring ise birikimli güncellemeler alarak halka açık sürümü test ediyor. Windows Insider amiri Dona Sarkar daha önce yaptığı açıklamada Fast Ring'in haftalık, Slow Ring'in ise aylık güncellemeler için tasarlandığını söylemişti, ancak gerçek zamanlamalar bu plana her zaman uymuyor.
Örneğin Redstone 4 testlerinde Slow Ring 17025 ve 17074.1002 sürümleri arasında hiç bir güncelleme almazken, Fast Ring sekiz farklı güncelleme almıştı. Bu durumun farkında olan Microsoft, Redstone 5 ile birlikte kuralları değiştirmeyi planlıyor.
Bundan sonra Fast Ring'e gelen ve testleri geçen her sürüm derhal Slow Ring'e geçecek. Eğer Fast Ring sürümünde bir sorun fark edilirse, yama burada test edilecek ve eğer sorun çözülürse hemen Slow Ring güncellenecek. Bu da Slow Ring'in eskisine göre çok daha istikrarlı ve sık güncellemeler alacağı anlamına geliyor.
Microsoft, Fast Ring'de alfa sürümü, Slow Ring'de ise beta sürümü tecrübesi edineceğimizi söylüyor, yani Xbox Insider Program'a benzer bir düzen bekleyebiliriz. Slow Ring yine de çok daha yüksek standartlara sahip bir yapı olduğu için yaklaşık ayda bir güncellenecek ama Redstone 4'te olduğu gibi iki aydan uzun süren güncellemesiz bekleme süreleri ortadan kalkacak.
Ali Ruhi Öztürk
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