Windows 10 Sets Özelliği Gecikebilir

Windows 10'un ön izleme sürümünde bulunan uygulama sekmesi özelliği, geçici olarak kaldırıldı!

Windows 10 Sets Özelliği Gecikebilir

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Windows 10 Sets Özelliği Gecikebilir

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