Windows 10 Sets Özelliği Gecikebilir
Windows 10'un ön izleme sürümünde bulunan uygulama sekmesi özelliği, geçici olarak kaldırıldı!
Windows 10 uygulamalarını bir tarayıcı içindeki sekmelere benzer şekilde ayırmayı mümkün kılan prototip Sets uygulaması, Windows 10 Insider Preview sürümlerinden kaldırıldı. Microsoft sebep olarak uygulamayı "daha iyi yapacağını" ve Office ile daha sıkı şekile bağlantılı yapacağını söyledi. Şirket ayrıca Sets ve app tabs özelliklerini gelecek bir ön izleme sürümünde geri getireceğine söz verdi. Ancak söylentilere bakılırsa bu yakın bir zamanda gerçekleşmeyecek.
The Verge'e konuşan bazı kaynaklar Microsoft'un Sets ve app tabs özelliklerini 2018'de gelecek olan bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesine koymayacağını iddia ediyor. Microsoft ise belirli bir tarih vermemiş ve zaten daha önce zamanlama konusunda herhangi bir söz vermemişti.
Görünüşe bakılırsa Microsoft bu uygulamayı bir an önce yayınlamak yerine biraz daha zaman ve emek ayırıp tamamlanmış bir tecrübe sunmayı hedefliyor. Özellik için bekleyen kullanıcıların maalesef biraz daha fazla beklemesi gerekecek gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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