Windows 10 Varsayılan Uygulamaları Silinebilecek!
Windows 10, yeni güncellemede işletim sistemini çoğu insanın şikayet ettiği "ağırlıklardan" kurtaracak.
Bloatware (varsayılan yazılım) adı verilen programlar, işletim sistemlerinin içerisinde varsayılan olarak önceden yüklenen ve çoğunlukla kullanılmasa bile kaldırılmayan yazılımlar her zaman için işletim sistemlerinin istenmeyen parçası olmuştur. Görünüşe göre Windows bu konuda olumlu adımlar atmaya kararlı.
Microsoft'un açıklamasına göre Insider yapı numarası 18262 olan Windows 10 sürümünde Başlangıç menüsünden bazı varsayılan uygulamaların kaldırılması mümkün olacak. Söz konusu yapı numarası, maalesef "Redstone 5" olarak bilinen Ekim 2018 güncellemesinin değil, 2019'un ilk yarısında gelmesi beklenen Windows 10 "19H1" güncellemesinin bir parçası.
Bu yeni yapıda kullanıcılar Başlangıç menüsünde varsayılan uygulamalara sağ tıklayarak onları bilgisayarlarından kaldırabiliyorlar.
Kaldırılabilen yeni uygulamaların listesi şu şekilde:
- 3D Görüntüleyici (eski ismiyle Karma Gerçeklik Görüntüleyicisi)
- Hesap Makinesi
- Takvim
- Groove Music
- Posta
- Filmler & TV
- Paint 3D
- Ekran Alıntısı Aracı
- Yapışkan Notlar
- Ses Kaydedicisi
Bu uygulamalardan Ekran Alıntısı Aracı gibi birkaç aracın fonksiyonları halihazırda Office programlarında dahili olarak bulunuyor, bu açıdan bu yazılımların kaldırılabilecek olması Microsoft açısından mantıklı olabilir. Bunun yanı sıra Ekim 2018 güncellemesinden önce de Microsoft, bazı varsayılan yazılımları kaldırmayı mümkün kılmıştı. Bu yazılımların arasında Skype, İpuçları, Print3D, Hava Durumu gibi programlar da var.
Bununla birlikte Microsoft, Windows 10'un ilk aylarında daha önce önyüklü programlar nedeniyle eleştirilmişti. Candy Crush gibi oyunlar iş bilgisayarlarına yüklenen Windows dağıtımlarında bile önyüklü olarak bulunuyordu. Bunun Microsoft açısından neden mantıklı bulunduğundan tam olarak emin olamasak da kullanıcıların bu durumdan oldukça şikayetçi olduğu bilinen bir gerçek.
Doğan Kürşat Aktaş
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