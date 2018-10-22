Windows 10 Varsayılan Uygulamaları Silinebilecek!

Windows 10, yeni güncellemede işletim sistemini çoğu insanın şikayet ettiği "ağırlıklardan" kurtaracak.

Windows 10 Varsayılan Uygulamaları Silinebilecek!

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