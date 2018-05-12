Windows 10 Yaması Bazı PC'leri Çökertti

Windows 10 Nisan 2018 güncellemesinin ardından gelen yeni bir güncelleme, bazı PC'leri açılmaz hale getirdi!

Windows 10 Yaması Bazı PC'leri Çökertti

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