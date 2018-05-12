Windows 10 Yaması Bazı PC'leri Çökertti
Windows 10 Nisan 2018 güncellemesinin ardından gelen yeni bir güncelleme, bazı PC'leri açılmaz hale getirdi!
Microsoft, Windows 10 Nisan 2018 güncellemesindeki bazı sorunları onaran KB4103721 Sürüm 1803 adlı toplu güncellemeyi yayınlandı ancak bu güncellemede de bazı sorunlar ortaya çıktı.
Microsoft'un topluluk destek forumlarında yer alan bir konu başlığında bazı kullanıcıların PC'lerini açmakta sorun yaşadığı, yamayı yükledikten sonra siyah ekranla karşılaştığı anlaşılıyor. Microsoft'tan sorunla ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi.
Yamayı yükledikten sonra sorun yaşıyorsanız, göründüğü kadarıyla bazı bozuk dosyaları onarmanız gerekiyor. Bunun için güvenli moda geçiş yapmanız gerekiyor. Bu arada sorunu herkesin yaşamadığını da söyleyelim.
Sorun yaşamaktan endişe duyuyorsanız, şimdilik yapabileceğiniz en iyi şey KB4103721 Sürüm 1803 güncellemesini yüklememek. Kullanıcılar, soruna yönelik bazı çözümler kefşetseler de Microsoft'tan gelecek açıklama, sorunun nasıl giderilebileceği konusuna açıklık getirecek.
Zeynel A. Öztürk
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