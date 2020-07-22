Windows 10'un Yeni Başlat Menüsü Böyle Olabilir

Yeni keşfedilen ekran görüntüsü, Windows 10'un Başlat Menüsünün sert köşelerinin rötuşlandığını gösteriyor.

Windows 10'un Başlat Menüsü Böyle Olabilir

İnternette keşfedilen bir ekran görüntüsü, Windows 10'un Başlat Menüsü için planlanan bazı tasarım değişikliklerini ortaya çıkarmış olabilir.

Microsoft'un ipuçları sayfasında keşfedilen ekran görüntüsünde kutucukların köşelerinin eskisi gibi keskin olmadığı, bir miktar yuvarlak hale geldiği gözleniyor. Benzer şekilde kutucuklara farenin sağ tuşuyla tıklandığında açılan menü ve alt taraftaki arama çubuğu da yuvarlak köşelere sahip. Ekran görüntüsünün Microsoft içerisinde test edilen bir yapıdan alındığına inanılıyor.

Ekran görüntüsü, Microsoft'un denediği tasarımlardan sadece birini yansıtıyor olabilir. Yani göreceğimiz değişikliğin bu olacağını kesin olarak söyleyemeyiz. Yine de değişikliklerin Başlat Menüsü'nü biraz daha modern gösterdiği söylenebilir.

Microsoft, yuvarlak köşeleri geçmişte kullansa da Windows 8 ile birlikte gelen Metro arayüzü, işletim sistemini diğer platformlardan farklılaştırmak için kare açıları kullanmıştı.

Windows 10 H1 2021 ile gelmesi beklenen diğer arayüz değişiklikleri arasında Windows 10'un temasına uyum sağlayan canlı kutucuk arka planlarını da görmüştük. Yuvarlak köşelerin de güncellemeye dahil edilip edilmeyeceğini hep beraber bekleyip göreceğiz.

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