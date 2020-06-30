Windows 10'da Yeni Sorun: Aslında Olmayan Tehditlere Karşı Uyarı

Kademeli olarak dağıtılmaya devam edilen Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesi, şimdi de Windows Defender'daki bir sorun nedeniyle şikayetlere neden oldu. Sorun, Windows Defender'ın bilgisayarda bulunmayan şüpheli programları bulması şeklinde ortaya çıkıyor.
Mayıs 2020 güncellemesiyle birlikte Windows 10, "potansiyel olarak istenmeyen uygulamaları" (PUP) en azından teoride bulabiliyor. Ancak Defender'ı kullanarak bir tarama yaptığınızda, daha önceden bulunup silinen PUP'lar, PC'nizde halen yüklüymüş gibi yeniden karşınıza çıkıyor. Yani kullanıcılar, her taramada aynı uyarılarla tekrar tekrar karşılaşıyorlar.
Sorunun Windows Defender'ın tarama geçmişinde daha önce PUP olarak algılanan öğeleri gerçek PUP olarak algılamasından kaynaklandığı anlaşılıyor. Microsoft'un sorun hakkında bilgi sahibi olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Answers.com'dan Glen Prouty, geçici bir çözüm olarak C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\Service klasöründe bulunan alt klasörlerdeki PUP referanslarını silmenizi ve Windows 10'u yeniden başlatmanızı öneriyor.
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