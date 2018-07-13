Windows 10'a özel emoji Astro Cat

Windows 10 kendine özel bir emoji yayınladı: Astro Cat!

Windows 10'a özel emoji Astro Cat

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