Windows 10'a özel emoji Astro Cat
Windows 10 kendine özel bir emoji yayınladı: Astro Cat!
Microsoft yine Windows 10'a özel bir emoji yayınladı. Astro Cat adlı bu emoji, turuncu astronot kıyafeti içerisinde bir kediyi resmediyor. Bu emojiyi kullanabilmek için iki emoji kodunu birleştirmeniz gerekiyor.
'Zero width joiner' (ZWJ) tekniğini kullanarak 'Cat Face' ve 'Rocket' emoji'lerini doğru karakterlerle bağlamayı başarırsanız, ortaya yeni Astro Cat emoji'si çıkıyor. Eğer Windows 10 uygulamaları içinde bu iki emoji'yi doğru şekilde bir araya getirirseniz astronot bir kedi ve yanında da roketi oluyor.
Sevimli kedinin astronot kıyafeti üzerinde bir Microsoft logosu bulunuyor, ayrıca astronot kaskının üzerinde de kırmızı bir bandana bulunuyor, bu da ZWJ'nin kullanıldığı ilk emoji Ninja Cat emoji'ye bir gönderme.
Astro Cat'in diğer platformlara ne zaman geleceği bilinmiyor, ancak ZWJ'nin gelecekte yaygınlaşması bekleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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