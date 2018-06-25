Windows 10'a QuickLook'u Taşıyan Uygulama
macOS'un sevilen dosya ön izleme işlevini Windows 10'da kullanmak, bu ücretsiz uygulamayla artık mümkün!
Microsoft'un uygulama mağazasında keşfedilen yeni bir uygulama, macOS'un sevilen QuickLook işlevini Windows 10'a getirdi.
Mac kullanıcıları, herhangi bir dosyayı seçip Space tuşuna basarak dosyanın bir ön izlemesini açabiliyorlar. Örneğin bu dosya bir fotoğraf ise, dosyayı uygulamada tam olarak açmadan fotoğrafa yakından bakmak mümkün oluyor.
Yeni keşfedilen QuickLook uygulaması, Microsoft Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor ve aynı ön izleme işlevini Windows 10'a getiriyor. Aynı macOS'ta olduğu gibi dosyanın ön izlemesini görebilmek için Space tuşuna basabiliyor, ön izlemeyi kapatmak için Space'e bir daha basabiliyorsunuz. Açtığınız resim veya belgelere yakınlaştırmak için Ctrl'de tutarken fare çarkını döndürebiliyorsunuz.
Uygulama genellikle sorunsuz çalışsa da, bazı Microsoft Office belgelerinin uygulamayı çökerttiği söyleniyor. Bu sorunun geliştirici tarafından çok geçmeden onarılmasını umuyoruz.
Microsoft Store'dan indirin: QuickLook
Zeynel A. Öztürk
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