Windows 10'a QuickLook'u Taşıyan Uygulama

macOS'un sevilen dosya ön izleme işlevini Windows 10'da kullanmak, bu ücretsiz uygulamayla artık mümkün!

Windows 10'a QuickLook'u Taşıyan Uygulama

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