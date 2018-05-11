Windows 10'a Yeni İşlevler Geliyor
Windows 10'un en yeni ön izleme yapısı, bir sonraki büyük güncellemenin iki yeni işlevini ortaya çıkardı!
Windows 10'un Redstone 5 kod adlı sıradaki büyük güncellemesinden yenilikler, Windows 10 Insider'lara gelmeye devam ediyor.
Bugün Windows 10 Insider üyelerine açılan yapı 17666, bulut destekli pano sayesinde cihazlarınız arasında kopyalayıp yapıştırmanıza izin veriyor. İşlevi kullanmak için Windows + C tuşlarına basmanız yeterli oluyor.
Yeni işlev, her zamanki kopyalama ve yapıştırma işlemlerinin yanında sık kullandığınız şeyleri sabitleyip, geçmişe göz atmanıza izin veriyor. Bulut panosu şimdilik sadece Windows 10'un en son Insider yapısını kullanan cihazlarla çalışıyor. İşlevin Android ve iOS'a gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.
En son Windows 10 ön izleme yapısında bulunan kısmi koyu mod, Dosya Gezgini'nin arka planını, uygulamadaki menüleri ve aç / kaydet iletişim kutularını siyaha boyuyor. Koyu tema, Windows 10'un siyah görev çubuğuyla ve başlat menüsüyle eşleşmeyi amaçlıyor.
Fluent Design "akrilik vernik" başlık çubuğu, Sets'e ulaşırken Sets içerisinde Alt + Tab tuşlarına basarak Microsoft Edge sekmeleri arasında hızla dolaşabiliyorsunuz. Son olarak arama ön izlemeleri, artık uygulamaları, belgeleri ve fazlasını destekliyor.
Zeynel A. Öztürk
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