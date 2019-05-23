Windows 10'da Yeni Tehlike Keşfedildi
Windows 10'da yeni keşfedilen bir tehlike, kullanıcılar arasında endişeye yol açtı!
Windows 10'da yeni bir sıfırıncı gün açığı keşfedildi. Henüz onarılmayan açığın 32-bit Windows 10 sistemlerinde çalıştığı doğrulandı. Bununla birlikte açığın önceki Windows sürümlerini de etkileyebileceği söyleniyor.
Açık, bir hacker tarafından düşük izinlere sahip hesap üzerinden yönetici izinleri elde etmek için kullanılabiliyor. Böylece saldırgan, kurbanın bilgisayarında herhangi bir işlemi yerine getirebiliyor. Bununla birlikte yalnızca bu güvenlik açığı ile PC'nin ele geçirilemediğini vurgulamak gerekli. Açıktan faydalanabilmek için saldırganların cihazı önceden hack'lemiş olması gerekiyor.
Yine de Microsoft'un hızlı davranmasında fayda var. Açığın Haziran'da geçecek güvenlik güncellemeleriyle kapatılmasını umuyoruz.
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