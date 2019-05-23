Windows 10'da Yeni Tehlike Keşfedildi

Windows 10'da yeni keşfedilen bir tehlike, kullanıcılar arasında endişeye yol açtı!

Windows 10'da Yeni Açık Keşfedildi

Windows 10'da yeni bir sıfırıncı gün açığı keşfedildi. Henüz onarılmayan açığın 32-bit Windows 10 sistemlerinde çalıştığı doğrulandı. Bununla birlikte açığın önceki Windows sürümlerini de etkileyebileceği söyleniyor.

Açık, bir hacker tarafından düşük izinlere sahip hesap üzerinden yönetici izinleri elde etmek için kullanılabiliyor. Böylece saldırgan, kurbanın bilgisayarında herhangi bir işlemi yerine getirebiliyor. Bununla birlikte yalnızca bu güvenlik açığı ile PC'nin ele geçirilemediğini vurgulamak gerekli. Açıktan faydalanabilmek için saldırganların cihazı önceden hack'lemiş olması gerekiyor.

Yine de Microsoft'un hızlı davranmasında fayda var. Açığın Haziran'da geçecek güvenlik güncellemeleriyle kapatılmasını umuyoruz.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Japonya'da Telefon Numaraları Tükenmek Üzere
Galaxy Note 10 Arka Kameraları Böyle Olabilir!
Pixel 3a ve 3a XL, Rastgele Kapanıyor
Apple'dan MacBook Pro'ya Taze Kan
TikTok'un Mimarı ByteDance, Spotify'a Rakip Oluyor

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost