Windows 11'in Not Defteri, Artık Emojileri de Destekliyor!

Windows'un vazgeçilmez parçası Not Defteri (Notepad), Windows 11 üzerinde emoji desteği kazandı!

  • Levent Öztürk
Windows 11 Not Defteri'ne emoji dopingi

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