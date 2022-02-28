Windows 11'in Not Defteri, Artık Emojileri de Destekliyor!

Windows 11'in en son özellik güncellemesi ile beraber, artık Not Defteri dosyasına emoji simgeleri eklemek mümkün.
Not Defteri (Notepad), 2006 yılında Windows Vista'ya uygun görsel bir güncellemeden bu yana iyileştirme almadı. Ancak Microsoft şimdi Windows 11'deki diğer uygulamalarla uyumlu olması için karanlık bir mod, yeni bir görünüm ve farklı yazı tiplerini seçmek için yeniden tasarlanmış bir menü ekledi.
Microsoft'ta Baş Yazılım Mühendisi olan Murray Sargent'ın ayrıntılı bir blog yazısında, Not Defteri'ni Windows 11'de yeni bir motora taşıma çabalarından ve daha önemlisi emoji desteği getiren çabalarından bahsetti.
Not Defteri, yıllardır hızlı listeler oluşturmak veya not almak için popüler bir uygulama olarak öne çıkıyor ve alınan notların daha sonra Microsoft Word veya Google Docs gibi farklı bir uygulamaya taşınabiliyor.
Microsoft, Not Defteri'ni Windows 11 için modern bir uygulama haline getirmek amacıyla özel bir çaba gösteriyor. Güncellemeler, uygulamayı basit listeler ve notlardan daha fazlasını yazmak için bir araç haline getirmeye yardımcı oluyor ve emojiler, yıllardır Not Defteri kullanmayan kullanıcılar için çekici olabilir.
Sargant'ın blog yazılarında bahsettiği yeni RichEdit motoru, emojiler gibi özelliklerin ortaya çıkmasına imkan tanıyor, ancak aynı zamanda programlama özellikleri ve web dosyaları gibi gelecekte hangi özelliklerin mümkün olabileceğinden de bahsediyor...
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