Windows 11'in Çıkış Tarihi, Microsoft'tan Değil Intel'den Sızdı!

Geçen ay Microsoft, merakla beklenen Windows 11 güncellemesini nihayet duyurdu. Güncelleme yeni bir kullanıcı arayüzü, performans ve üretkenlik iyileştirmeleri ile birlikte geliyor. Microsoft ayrıca Windows 11 için Güvenli Önyükleme ve TPM 2.0'ı içeren minimum sistem gereksinimlerini de yayınladı.
Daha önce resmi Windows hesabından atılan bir tweet, Microsoft'un güncellemeyi 2022'de yayınlayacağını öne sürmüştü. Ancak Microsoft, Windows 11'i biraz daha erken yayınlayabilir gibi görünüyor. Bu yeni haber, Intel'den gelen bir sızıntının ürünü.
Intel'in son GPU sürücü güncellemesiyle birlikte yayınladığı belgelere göre Microsoft, Windows 11'i Ekim 2021'de piyasaya sürmeye başlayabilir. Sürücü belgesi, Intel sürücülerinin "Windows 11 - Ekim 2021 Güncellemesi" ile uyumlu olacağını ve bize yayın planı hakkında bir ipucu verdiğini belirtiyor.
Microsoft, geçmişte son dakika düzeltmeleri yapmak için yaptığı gibi, Windows 11 güncellemesini biraz daha ileriye taşıyabilir. Ancak görünüşe göre, Windows 11 güncellemesini mevcut kullanıcıların yanı sıra 2021'in ikinci yarısında yeni donanımlar için de yayınlamaya hazırlanıyor. Önceki güncellemeler gibi, Microsoft'un genel kullanıma başlamadan önce güncellemeyi küçük bir kullanıcı grubuna dağıtarak test etmesi bekleniyor.
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