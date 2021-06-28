Windows 11 İçin Yeni Zorunluluklar: Bluetooth ve Fazlası...

Microsoft Windows 11 kullanacak laptoplar için zorunlu olan özelliklerden birkaçı daha ortaya çıktı.

Windows 11 için bir zorunluluk daha

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 1 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı klavye mause set ve bluetooth kulaklık
BİM 2 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda akıllı saat ve drone sürprizi!
A101 24 Haziran aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve teknolojik ürünler
BİM 25 Haziran aktüel ürünler kataloğunda boyun masaj aleti sürprizi

Günün En çok Okunanları
Eğer Uzaylılar Gerçekse, Bizi Görebilirler mi? Şaşırtıcı Cevaplar İçeride!
Windows 11'de Bunlar Artık Yok: İşte Windows 11'de Olmayanlar!
Uygulamaların Yayılışı Kontrolden Çıktı!
Lego, Görünümüyle Olmasa da, İçeriğiyle Çok Farklı Parçaların Peşinde
Windows 11 Uygulama Mağazası'na Sürpriz Konuklar Gelebilir!

 

 