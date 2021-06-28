Windows 11 İçin Yeni Zorunluluklar: Bluetooth ve Fazlası...

Microsoft, merakla beklenen Windows 11 güncellemesini geçtiğimiz hafta tanıttı. Yeni güncelleme, güncellenmiş bir kullanıcı arayüzü, performans ve üretkenlik iyileştirmeleri ile birlikte geliyor. Microsoft, diğer şeylerin yanı sıra Güvenli Önyükleme ve TPM 2.0 gibi yeni standartlara ek olarak Windows 11 için minimum sistem gereksinimlerini de açıkladı. Ancak bu gereksinimler dışında bazı zorunlu donanımlar da söz konusu. Bunlardan ilkinin webcam olduğu zaten ortaya çıkmıştı. Şimdi ise, yeni zorunlulukları öğrendik.
Minimum donanım gereksinimleri dışında, Windows 11 dizüstü bilgisayarlar gelecekte belirli özellikleri desteklemek zorunda olacak. Microsoft'un açıklamasına göre Windows 11 kullanacak dizüstü bilgisayarların Bluetooth 4.0 veya üstü ile gelmesi ve Precision Touchpad'i desteklemesi gerekli. Bu gereksinimlerin her ikisi de dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve diğer el cihazları için geçerli, masaüstü bilgisayarlar bu şartın dışında tutuluyor. Buna ek olarak Microsoft, Windows 11 cihazlarının internet bağlantısı için WiFi veya Ethernet içermesini de zorunlu tutuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın