Windows 11 ile Birlikte Yeni Bir "Pencere" Özelliği Geliyor

Windows 11'in erken bir sürümü geçtiğimiz günlerde internet düştü ve birçok kullanıcı heyecanla bilgisayarına kurup yeni işletim sistemini incelemeye başladı. Neowin'in haberine göre Windows 11 artık Windows Gezgini'nde çok kullanışlı bir pencere konumlandırma özelliği içeriyor ve bu özellik, diğer Windows uygulamaları için de geçerli.
Bu özelliği aktif hale getirmek için tek yapmanız gereken 'Büyüt' düğmesinin üzerine gelmek. Ekranda bir menü açılıyor ve pencereyi tutturabileceğiniz farklı konumlardan oluşan bir seçenek dizisi görüntüleniyor. Bunlardan birini tıklayarak seçebiliyorsunuz. Aşağıdaki videoda görüldüğü gibi, pencereyi kayan konuma getirmek için tutturulmuş pencerenin büyütme düğmesine çift tıklamanız yeterli.
Bu özellikten memnun kalmayanlar ve bu menünün açılmasını istemeyenler, Sistem ayarlarına gidip Çoklu Çalışma Seçenekleri bölümünde "Pencereleri Tuttur" seçeneğini kapatabiliyor.
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