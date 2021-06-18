Windows 11 ile Birlikte Yeni Bir "Pencere" Özelliği Geliyor

Windows 11 ile birlikte yeni bir pencere konumlandırma özelliği geliyor. Artık pencereleri ekranda konumlandırmak için çok daha fazla seçeneğe sahibiz.

Windows 11'e Yeni Pencere Konumlandırma Özelliği

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