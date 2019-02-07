Windows 7 Güncelleme Ücretleri Belli Oldu
Microsoft, desteği sona eren Windows 7 için sunulmaya devam edecek güncellemelerin ücretini açıkladı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Microsoft'un Windows 7'nin uzatılmış destek süresine 14 Ocak 2020'de son vereceğini daha önce sizinle paylaşmıştık. Yazılım devi, bu tarihten itibaren işletmeler için Windows 7'ye ücretli olarak güncelleme desteği vereceğini açıklamıştı. Şimdi ise bu güncelleme desteğinin işletmeler için ne kadar maliyet getireceği açıklık kazandı. İşletmeler, bu desteğe üç yıl içerisinde güncellemeye hazır oldukları takdirde ulaşabilecek.
Bu uygulama, Microsoft adına yeni bir uygulama değil. Microsoft, uzun süredir eski işletim sistemlerini kullanan müşterileri için belirli ücretler karşılığında uzatılmış güncelleme desteği sunuyor. ZDNet tarafından ortaya çıkarılan raporlar ise Microsoft'un Windows 7 güncellemeleri için belirlediği ücretleri gözler önüne seriyor.
Microsoft, Windows 7 Pro kullanan işletmeler için uzatılmış güvenlik güncellemelerini ilk yıl için cihaz başına 50 dolar olarak belirlendi. Bu rakam her yıl için ikiye katlanacak, bu sebeple işletmeler Windows 7 Pro işletim sistemi kullanan her bilgisayar başına bir sonraki yıl 100 dolar ve son yılda ise 200 dolar ödemek durumunda. Eğer işletmenin Windows Enterprise toplu lisansı veya Microsoft 365 üyeliği bulunuyorsa, söz konusu ücretler yarıya indirilecek.
Görünüşe bakılırsa birçok bilgisayarında Windows 7 yüklü olan işletmeler için söz konusu ödenmesi gereken ücretler toplamda oldukça yüksek rakamlara tekabül edecek. Ayrıca belirtmek gerekiyor ki bu güncellemeleri bir sene sonradan almaya karar veren işletmeler ise ilk senenin ücretini de ödemek durumunda olacak.
Ne yazık ki Windows 7 kullanan tekil kullanıcılar için bir senelik ek yazılım desteğini 50 dolara satın alma seçeneği bulunmuyor. Microsoft, bu güncelleme desteğini sadece eğitim ve işletmelere sunacak.
Microsoft, ulaşılan bu bilgiler hakkında sorulan soruları henüz resmi olarak yanıtlamadı.
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