Windows Hazırda Beklet Nedir, Kullanmalı mısınız?
Windows 10'da ve öncesinde bulunan Hazırda Beklet işlevi ne işe yarar, onu kullanmalı mısınız? Nasıl ortaya çıkartabilirsiniz?
Bilgisayarınızdaki en büyük dosyaları bulmaya çalıştıysanız, hiberfil.sys dosyasına denk gelmiş olmalısınız. Bu dosya "hazırda bekletme" işlevi için kullanılıyor. Peki ama hazırda bekletmek ne demek, birkaç GB'lık bu dosyaya gerçekten ihtiyacınız var mı? İşte Windows 10 kullanıcıları için cevaplar.
"Hazırda Beklet" ne işe yarar?
Hazırda bekletme işlevi, Windows 10'da PC'nizi kapatmanızı sağlayan seçeneklerden sadece bir tanesi. "Bilgisayarı kapat" seçeneği Windows'u tamamen kapatmanızı sağlıyor; ek olarak uyku modu ve hazırda beklet işlevine sahipsiniz.
Uyku modu, PC'nizin şu anki durumunu RAM'e saklayarak Windows'u düşük güç moduna geçiriyor. Bu sayede PC'nizi açar açmaz kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Bu mod, PC'nizi kısa süre için kullanmayacaksanız tam size göre.
Hazırda beklet işlevi ise PC'nizin şu anki durumunu RAM'de saklamak yerine geçici olarak sabit diske kaydediyor ve PC'nizi tamamen kapatıyor. Uyku modunun aksine Hazırda beklettiğiniz PC'nizin fişini çekebilir, bir hafta sonra açıp kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
İyi ama hazırda beklet seçeneğini göremiyorum!
Microsoft, Hazırda Beklet seçeneğini Windows 10'da her nedense gizledi (bunun nedeni Windows 10'un "melez oturum kapatma" işlevi olabilir). Seçeneği tekrar görünür hale getirmek için Ayarlar uygulamasını açıp Sistem > Güç ve uyku yolunu izlemeniz ve İlgili ayarlar altında Ek güç ayarları'na tıklamanız gerekiyor. Şimdi sol çubukta Güç düğmelerinin ne yaptığını seçin üzerine tıklayın ve menüde Şu an kullanılmayan ayarları değiştir üzerine tıklayın. Son olarak Hazırda beklet seçeneğini işaretleyerek işlevi etkin hale getirin.
Hiberfil.sys nasıl silinir?
Windows, oturumunuzu saklamak üzere hiberfil.sys dosyasını kullanıyor. Hazırda bekletme işlevini hiç kullanmıyorsanız, işlevi kapatarak birkaç GB veya bazı durumlarda 10GB'tan fazla yer kazanabilirsiniz.
Dosyayı silmek için onu komut satırından kapatmanız gerekiyor. Yönetici iznine sahip bir komut satırı açın ve aşağıdaki komutu girin:
powercfg -h off
Bu komutu çalıştırdıktan sonra Windows hiberfil.sys dosyasını silecek ve güç menüsünde Hazırda Beklet seçeneğini artık görmeyeceksiniz.
Hazırda bekletmeyi kapatmalı mısınız?
Bu işlevi kapatmak için geçerli bir neden, disk alanından tasarruf etmek olabilir. Boş alan konusunda sıkıntı çeken küçük bir SSD'niz varsa işlevi kapatmak yerinde olabilir. Ancak yer açmanızı sağlayacak başka yollar da var. 500GB ve daha büyük disklerde işlevi kapatmanıza gerek olmadığını söyleyebiliriz.
Sisteminizi hep açık bırakıyorsanız, hazırda bekletmeyi denemenizi tavsiye ediyoruz. İşlev sayesinde PC'nizi kapatırken tüm programları kapatmadan gücü kesebilir, ertesi gün kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. PC'niz bu modda kapalı olarak beklediğinden fazladan elektrik tüketmeyecek ve açtığınızda her zamankinden daha çabuk hazır olacaktır.
Zeynel A. Öztürk
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