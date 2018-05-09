Windows'u Yeni Disk Temizleme Aracıyla Temizleyin!
Windows 10'a Nisan 2018 güncellemesiyle gelen yeni disk temizleme aracı nerede gizli; nasıl kullanılıyor?
Windows'un her zamanki disk temizleme araçları, Windows 10'un Nisan 2018 güncellemesiyle birlikte daha da basit hale geldi. Her zamanki Disk Temizleme aracı yerli yerinde duruyor ama artık yeni bir aracınız daha var.
Yeni Disk Temizleme Aracıyla Yerden Tasarruf Etme
Yeni disk temizleme aracı, Ayarlar uygulamasında gizli. Ayarlar > Sistem yolunu izleyin ve Depolama üzerine tıklayın. Burada Akıllı Depolama başlığını göreceksiniz. Bu işlev yeni değil ancak işlevi etkinleştirdiğinizde, disk alanı azalması halinde gereksiz dosyalar otomatik olarak temizlenecek. Burada asıl ilgilendiğimiz işlev, biraz daha altta yer alan "Diskte şimdi yer açın" seçeneği.
Bu seçeneğe tıkladığınızda Windows, silebileceği dosyaları bulacak ve size bir kategori listesi gösterecek. Burada güvenle silebileceğiniz dosya kategorilerini seçip temizliğe başlayabilirsiniz. Bu işlevin Disk Temizleme aracına göre küçük bir avantajı, boş kategorileri göstermemesi.
Biz aracı kullanarak güncellemeden önceki Windows sürümlerini de silerek 37GB boş alan açabildik. Önceki sürüm dosyaları normalde 10 gün içinde siliniyor ancak silindikten sonra, herhangi bir sorun yaşamanız halinde eski sürüme dönmeniz mümkün olmuyor.
Temizlik yapmak istediğiniz kategorilerin yanındaki kutucukları seçtiğinizde ne kadar alan açılacağını üstte görebilirsiniz. Dosyaları sil düğmesine basarak işlemi başlatın ve temizlik işleminin tamamlanmasını bekleyin. İşlem, temizlenecek dosyaların miktarına görea birkaç dakika sürebiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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