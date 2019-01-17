WPC'ye katılan yeni isim OPPO oldu
WPC'ye (Kablosuz Güç Konsorsiyumu) katılan en yeni isim OPPO oldu.
- Levent Öztürk
OPPO; Apple ve Samsung dahil tüm büyük akıllı telefon OEM'leri tarafından kullanılan QI kablosuz şarj standardını geliştiren Kablosuz Güç Konsorsiyumu'na (WPC) katıldı. OPPO'nun WPC'ye ne zaman katıldığı tam olarak belli değil, ancak XDA Geliştiricileri, Google tarihinin yıllıklarına eklenen herhangi bir referans bulamadılar ama WPS, katılımlarını daha sonra Charger Lab'a doğruladı.
OPPO'nun WPC'ye katılması göz önüne alındığında, OEM'lerin genellikle bir teknolojiyi yeni bir telefona eklemeden aylar önce katılmaları da düşünülürse, yaklaşmakta olan bir OPPO telefonunun yerleşik olarak standardı içermesi beklenebilir. OPPO ve OnePlus teknolojilerini sıklıkla paylaştığı için, bir sonraki OnePlus cihazının (OnePlus 7) kablosuz şarja sahip olması da mümkün. OPPO geçtiğimiz yıl 15W hızlı kablosuz şarj cihazı için patent başvurusunda bulunmuştu, bu yüzden yeni cihazlarda çok hızlı kablosuz şarj özelliğinin bulunduğunu görebiliriz.
Şu anda OPPO cihazlarında ve OnePlus cihazlarında kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Ancak, kullanıcıların yeni cihazları tercih etmemek için artık daha az sebepleri olabilir...
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