Xbox kontrol desteği Android'e geliyor

Android Pie ile Xbox kontrol kolu problemi çözülüyor...

Xbox kontrol desteği Android'e geliyor

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