Xbox kontrol desteği Android'e geliyor
Android Pie ile Xbox kontrol kolu problemi çözülüyor...
İlginç bir olay serisi ile artık PC, telefon ve konsollarda aynı kontrol kolunu kullanmak mümkün olacak. Yeni haberlere göre Google'ın en son mobil işletim sistemi sürümü Android Pie ile beraber uzun zamandır varlığını koruyan, Microsoft'un kontrol kolunun tuşlarının yanlış haritalanmasına sebep olan problem onarılmış olacak.
Teorik olarak bu problem iki yıl önce, Microsoft'un Xbox One S kontrol kollarına ilk defa Bluetooth yerleştirdiği sırada çözülebilirdi ancak Google'ın mühendisleri en sonunda telefonun ve kontrol kolunun nasıl beraber düzgün çalışacağını çözmüş durumdalar.
Bu durum özellikle fps ve battle royale oyunlarının seven ve şimdiye kadar üçüncü parti kollar ile avantaj kazanmaya çalışan oyuncuları sevindirecektir. Fortnite Mobile'ın geliştiricileri oyunun tam olarak ne zaman desteğe kavuşacağını açıklamamış olsalar da, "ileri bir tarihte" oyunun bu desteğe kavuşacağı belirtilmiş durumda.
Bununla beraber Google, en son güncellemede haritalama problemini çözülmüş olarak işaretledi ve bu da Android Pie kullanan telefonlarda Microsoft'un kontrol kolu için desteğin sunulması anlamına geliyor. Şu anda Android Pie ile çalışan telefonların arasında ise Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, Google Pixel, Google Pixel XL ve Essential Phone yer alıyor.
Levent Öztürk
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