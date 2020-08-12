Xbox Series X'in Geleceği Tarih Biraz Daha Netleşti!

Microsoft, önemli bir oyunun ertelenmesiyle, Xbox Series X'in piyasaya sürüleceği tarihi biraz daha net olarak açıkladı!

  • Levent Öztürk
Xbox Series X için tarih biraz daha daraldı...

Microsoft, yeni nesil Xbox'I Series X'in Kasım ayında sunulacağını doğruladı. Aralık ayında Xbox Series X olarak resmi tanıtımı yapılan ve öncesinde Project Scarlett olarak bilinen konsol daha önce çok daha belirsiz olan "2020 tatil sezonu" olarak belirtilmekteydi.

Ancak şimdi, Halo Infinite ertelendi ve 2020 yerine 2021 yılında sunulacak. Series X'in çıkış oyunu olması sebebiyle pek çok kişi bunun aynı zamanda donanımın da ertelendiği anlamına geldiğini tahmin edebilirdi ama neyse ki durum böyle olmadı. Microsoft, bu erteleme haberinin yanı sıra Xbox Series X'in yine de bu yıl hazır olacağını ve hatta Kasım ayında piyasaya sürüleceğini söyledi.

Ayrıca firma, iki yayım tarihi arasında yapılacak daha pek çok şey olduğunu da bir kez daha belirtti. Yayım anında hâlâ 50'den fazla oyun olacak ve Xbox One oyun kütüphanenizin tamamını Series X üzerinde de oynayabiliyorsunuz ve bu kütüphane, Xbox One üzerinde oynanabilen her şeyi içeriyor. Yani Geri Uyumluluk programı ile oynanabilir olan Xbox 360 ve Xbox oyunları da bu listeye dahil.

Xbox Series X hakkında hâlâ bilinmeyen pek çok şey bulunuyor. Örneğin ürünün fiyatının ne olacağını hâlâ bilmiyoruz ve muhtemelen Microsoft bir başka bilinmeyen olan Xbox Series S'i yayımlayana kadar da bu fiyatı öğrenemeyebiliriz...

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