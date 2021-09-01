Xiaomi, Artık Resmi Olarak Bir Otomobil Markası: Xiaomi Automobile!

Çinli telefon devi Xiaomi'nin kendi markasıyla elektrikli otomobil üretme planı gerçeğe bir adım daha yaklaştı. Şirket, otomobil kolunu, Xiaomi Automobile adıyla resmi olarak tescil ettirdi!