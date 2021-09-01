Xiaomi, Artık Resmi Olarak Bir Otomobil Markası: Xiaomi Automobile!

Çinli telefon devi Xiaomi'nin elektrikli otomobil işine gireceğini zaten daha önceden biliyorduk. Ve şimdi bu girişim resmileşti. Şirket, yeni alt markası olan 'Xiaomi Automobile'i ya da tam adıyla 'Xiaomi Automobile Co. Ltd.'yi tescil ettirdi.
Xiaomi Grubunun bu yeni bölümü 10 milyar yuan sermaye ile tescil edildi. Xiaomi'nin kurucusu, başkanı ve CEO'su Lei Jun, bu yeni alt şirketin de başında olacak. Şirket, başlangıçta 300 çalışana sahip olacak.
Xiaomi, bu hamlesi için otomobil imalat sektöründen bir ortak arıyordu. Bunda başarılı olmadı ancak raporlar, China Evergrande'nin Elektrikli Araç biriminde bir hisse satın alabileceğini ortaya koydu.
Lei Jun aslında son birkaç ay içinde birçok araba imalat şirketini ziyaret etti. BYD, SAIC, Wuling ve benzerleri ile görüştüğü biliniyor. Görünüşe göre bu ziyaretlerin hiçbiri şirketler arasında bir ortaklıkla sonuçlanmadı.
Xiaomi'nin elektrikli scooterları
Çoğunuzun bildiği gibi, Xiaomi 10 yılı aşkın bir süredir çeşitli akıllı cihazlar piyasaya sürüyor. Şirket ayrıca halihazırda elektrikli araçlar da üretiyor. Elektrikli scooterları dünya çapında tanınıyor, ancak şirket, otomobilleri ile ufkunu genişletmeyi hedefliyor.
Xiaomi, uygun fiyat etiketleri sunması ile tanınan bir şirket. Yani şirketin elektrikli otomobilinin ne kadara mal olacağını görmek ilginç olacak. Yine de böyle bir araçtan hala çok uzaktayız. Bakalım bu noktadan sonra işler nasıl gelişecek...
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